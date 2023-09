'Notícia No Seu Tempo': Toffoli ignora corrupção, anula provas contra Odebrecht e vitimiza Lula

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quinta-feira (07/09/2023):

Em um despacho de 135 páginas, o ministro do STF Dias Toffoli, determinou a anulação de todas as provas que embasaram o acordo de leniência da Odebrecht, assinado no fim de 2016. Toffoli chamou de imprestáveis as provas obtidas a partir do acesso aos sistemas do Setor de Operações Estruturadas, o "departamento de propinas" da empresa. O despacho foi assinado no âmbito de uma reclamação impetrada pela defesa de do presidente Lula, que era capitaneada pelo ex-advogado do presidente e hoje ministro do STF Cristiano Zanin. Toffoli classificou a prisão do petista na Lava Jato como um dos "maiores erros judiciários da história do País" e abriu caminho para a investigações no plano federal de agentes da operação, principalmente o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) e o ex-procurador Deltan Dallagnol. A decisão do ministro poderá ser usada pelas defesas de outros réus da Lava Jato.

E mais:

Política: Planalto acolhe Centrão com Esporte e Portos e Aeroportos

Economia: Governo mira R$ 35,3 bi de empresas

Metrópole: Crise do material didático causa queda do número 2 da Educação em S. Paulo

Internacional: EUA incluem munição de urânio empobrecido em ajuda à Ucrânia

Esportes: Massa monta 'dream team' de advogados na luta por título de 2008

Caderno 2: 'Uma Linda Mulher' recria no palco o clássico do cinema