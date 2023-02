'Notícia No Seu Tempo': Tragédia no litoral norte coincide com avanço sobre a Serra do Mar

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta quarta-feira (22/02/2023):

Dados da plataforma MapBiomas mostram a urbanização crescente nas cidades do litoral norte de SP e o avanço em direção às encostas. Em São Sebastião, que concentra a maior parte das vítimas das chuvas do final de semana, a área urbanizada cresceu 345,8% desde 1985. Imagens de satélite apontam a abertura de vias, as novas construções - que vão de moradias mais vulneráveis a condomínios de alto padrão - e a expansão para a Serra do Mar. O desmatamento e a impermeabilização do solo facilitam os deslizamentos de terra, dizem especialistas.

E mais:

Política: Bolsonaristas fazem investida contra 'revogaço' de armas

Economia: Anatel mira acordo bilionário de 5G

Internacional: Putin tira Rússia de acordo nuclear, faz ameaças e culpa Ocidente

Metrópole: Mocidade Alegre é campeã em SP