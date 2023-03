'Notícia No Seu Tempo': UBS compra Credit Suisse; ação pode conter crise global

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (20/03/2023):

O grupo UBS anunciou ontem a compra do Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, US$ 3,25 bilhões. A combinação dos dois arquirrivais suíços vai resultar em um banco com US$ 5 trilhões em ativos espalhados pelo mundo. O histórico negócio foi costurado às pressas nos últimos dias para estancar a crise do Credit Suisse, que ganhou novo capítulo na semana passada, elevando as tensões em relação ao setor bancário, após três bancos fecharem as portas nos EUA em poucos dias.

E mais:

Política: Lira e Alcolumbre lutam para segurar mandato de aliados

Economia: Montadoras param fábricas por queda nas vendas e dão férias coletivas

Internacional: Putin desafia mandato de prisão e visita Mariupol

Metrópole: Brasil tem mais alunos que se tornam professores do que outros países