'Notícia No Seu Tempo': União Europeia anuncia R$ 10 bi para hidrogênio verde no Brasil

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (13/06/2023):

Em visita ao Brasil, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que o bloco vai investir EUR 2 bilhões (o equivalente a R$ 10,5 bilhões) no País para produção de hidrogênio verde, considerado o combustível mais limpo do mundo. O composto, produzido no processo de eletrólise da água, tem três vezes mais energia do que a gasolina e atrai a atenção de grandes empresas. Von der Leyen também anunciou a doação inicial de EUR 20 milhões (R$ 105 milhões) ao Fundo Amazônia. Os termos de um possível acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul foram tratados no encontro.

E mais:

Economia: Desconfiança europeia dificulta acordo com Mercosul, diz Lula

Política: Em troca de apoio a Lula, Centrão quer a pasta do Turismo e a Embratur

Metrópole: Seminovos são minoria da frota, mas representam 48% de roubos

Internacional: Trump convoca protestos e depõe sob forte esquema de segurança em Miami

Continua após a publicidade

Caderno 2: Por um lugar na plateia de Taylor Swift