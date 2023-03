'Notícia No Seu Tempo': União gasta R$ 3 bi por ano com pensão de filha solteira de ex-servidor

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (27/03/2023):

O pagamento de pensões com valores de até R$ 39 mil a 60 mil filhas de ex-servidores públicos custa, por ano, R$ 3 bilhões. A Controladoria-Geral da União (CGU) identificou nesse contigente de pensionistas 4 mil mulheres que recebem o benefício de forma irregular. Segundo a CGU, R$ 145 milhões é o gasto anual com pensões pagas indevidamente a mulheres casadas ou com emprego público.

E mais:

Economia: Retomada de grandes obras por Lula gera desconfiança

Política: Xi Jinping envia mensagem a Lula e sugere encontro 'o mais cedo possível'

Internacional: Macri desiste da Casa Rosada e abre espaço para novos nomes na oposição

Metrópole: Internação por câncer de intestino cresce 64% em uma década

Esportes: Pacaembu terá 20 jogos em 2024 e negocia com clubes