'Notícia No Seu Tempo': 'Vamos abrir a caixa-preta das renúncias fiscais', diz Haddad

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (24/04/2023):

Para reforçar o caixa federal, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirma ter como meta o corte de R$ 150 bilhões dos atuais R$ 600 bilhões anuais de renúncias tributárias no País. Haddad disse a Adriana Fernandes e Murilo Rodrigues Alves que sua pasta prepara com a Advocacia Geral da União (AGU) a divulgação da lista de "CNPJ por CNPJ" das empresas beneficiadas por isenções, anistias, reduções, deduções, abatimentos e suspensão do pagamento de impostos, uma caixa-preta "maior que o orçamento secreto", segundo o ministro. Ele disse já conversado com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o assunto.

E mais:

Política: Bancada ruralista põe invasões do MST na mira e ameaça Lula com segunda CPI

Economia: Frota de carros nas ruas do País está perto de 11 anos de uso

Metrópole: Avenida Paulista registra maior número de roubos em dez anos

Internacional: EUA e Europa correm para retirar cidadãos do Sudão, em meio à piora no conflito