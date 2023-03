'Notícia No Seu Tempo': Verba da Câmara paga piloto e gerente de haras de Juscelino

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (28/03/2023):

A Câmara dos Deputados paga os salários do piloto do avião particular e do gerente do haras do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Com salários de R$ 10,2 mil e R$ 7,8 mil, eles eram contratados pelo gabinete de Juscelino na Câmara até o começo deste ano, quando ele se licenciou do mandato de deputado federal para integrar o governo do presidente Lula. Ambos foram mantidos no gabinete do deputado Dr. Benjamim de Oliveira (União-MA, suplente e aliado de Juscelino). O suplente ainda contratou Pedro Pereira Bringel Filho, tio do ministro, que assumiu vaga antes ocupada por sua mulher, Mara Bringel.Em nota, o ministro disse que as nomeações foram feitas "em conformidade com as regras da Câmara".

E mais:

Economia: Trégua em alimentos alivia inflação entre os mais pobres

Política: Ausência de Lula frustra empresários em viagem à China

Metrópole: Aluno mata professora e fere 4 em SP em mais um ataque a escola

Internacional: Netanyahu adia reforma judicial em meio a sinal de dissidência em coalizão