'Notícia No Seu Tempo': Verba federal para prevenir desastre é a menor em 14 anos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta terça-feira (21/02/2023):

Em 2013, a verba federal reservada no Orçamento da União para a prevenção e recuperação de desastres foi de R$ 11,5 bilhões, em valores corrigidos pela inflação. Em 2023, é de R$ 1,17 bilhão, de acordo com a ONG Contas Abertas. Enquanto os recursos diminuem, as tragédias se repetem e se agravam. Os dados mostram que três dos seis municípios que decretaram emergência não receberam nenhum recurso do governo federal para prevenção de desastres nos últimos três anos. São os casos de Bertioga, São Sebastião e Ilhabela. Os temporais do último final de semana no litoral norte de SP se tornaram o maior fenômeno desse tipo na história do Brasil, de acordo com os registros do Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden).

E mais:

Política: Bolsonaristas operam supergrupos nas redes e cobram soltura de presos

Economia: Efeito da pandemia, pedidos de falência de janeiro crescem 80% em dois anos

Internacional: Biden faz visita surpresa à Ucrânia dias antes de guerra completar um ano

Esportes: Copa do Brasil começa com punição pesada por atos de racismo

Metrópole: São Paulo tem mais de 40 blocos nas ruas