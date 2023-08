'Notícia No Seu Tempo': Votação no STF avança para só descriminalizar maconha

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta sexta-feira (25/08/2023):

Com um placar de 5 a 1, o entendimento de que somente o porte de maconha deve ser descriminalizado no Brasil avançou no STF. A sugestão partiu de Gilmar Mendes, relator do processo. Também ontem foi formada maioria pela definição de um critério objetivo, sobre quantidade de droga, que diferencie usuário e traficante. O número deve ser de até 60 gramas para usuários, mas isso só será definido ao fim do julgamento. O ministro Cristiano Zanin votou por manter a criminalização, embora seja favorável à diferenciação entre consumidor e traficante. O julgamento foi interrompido na sequência por pedido de vista de André Mendonça. A presidente Rosa Weber, que seria a última a se manifestar, adiantou, porém, sua posição porque vai se aposentar. Ela votou a favor da descriminalização do porte para uso pessoal.

E mais:

Economia: Meta ambiental custará R$ 1 tri ao País

Política: Para julgar Bolsonaro, ministros do STF admitem rever foro privilegiado

Internacional: Depois de ampliação do Brics, China defende reforma do conselho da ONU

Metrópole: Letalidade policial mais do que quadruplica em 7 anos na Bahia e supera a do Rio