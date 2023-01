'Notícia No Seu Tempo': 'Vou governar para 200 milhões de brasileiros, e não apenas para quem votou em mim', diz Lula

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (02/01/2023):

Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado neste domingo, 1, em Brasília. Ele vai exercer, dessa maneira, a presidência pela terceira vez, algo inédito desde a redemocratização. Lula, de 77 anos, terá ao seu lado a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Em seu primeiro discurso, no Congresso, afirmou que foi a democracia quem venceu as eleições de outubro do ano passado. E disse, também, que encontrou um governo desmontado. Mesmo assim, o agora novo presidente falou que a mensagem é a da reconstrução e esperança.

E mais:

Política: A posse dos governadores pelo país

Esportes: Presidente da Fifa virá ao Brasil para velório de Pelé

Internacional: Basílica de São Pedro, no Vaticano, receberá caixão de Bento XVI

Code Embed: Cannot use CODE1 as a global code as it is being used to store 5155 unique pieces of code in 7508 posts