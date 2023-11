Novembro Azul: se o amor não tem limites, o cuidado também não"

Descrição: O Dr. Denis Jardim, oncologista titular e líder nacional de tumores urológicos do Grupo Oncoclínicas, fala sobre as alarmantes estatísticas do câncer de próstata no nosso país - a cada 38 minutos, um brasileiro morre em consequência da doença. Em uma entrevista surpreendente, o especialista detalha a importância do diagnóstico precoce na reversão desse cenário, fala sobre o novo exame - nada invasivo - que ajuda a detectar a doença e explica por que há casos em que NÃO é preciso tratamento.