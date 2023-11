Novos lares e novos consumidores | Patrícia Pessoa | #Talks 11

Entramos no fascinante tema "Novos lares e novos consumidores" neste episódio da 3ª temporada do Talks, trazendo a expertise de Patrícia Pessoa, diretora de marketing da Consul e Brastemp. Junte-se a nós para uma análise profunda das tendências e desafios que os consumidores enfrentam em seus novos lares, e como as marcas estão se ajustando para atender às demandas desse cenário em constante evolução. Explore conosco insights preciosos sobre a interseção entre inovação, design e os padrões de consumo, moldando assim o futuro dos ambientes residenciais digitais. Não perca esta conversa envolvente! Assista a toda a série em bluestudio.estadao.com.br/talks e mantenha-se atualizado sobre as discussões que estão redefinindo o panorama do mercado.