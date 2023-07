O acirramento das tensões entre Israel e a Palestina

As Forças Armadas de Israel realizaram o maior ataque em duas décadas dentro da região da Cisjordânia na manhã desta segunda-feira, 3. Oito palestinos morreram e 50 ficaram feridos no campo de refugiados de Jenin.

Como resposta, um ataque terrorista em Tel Aviv deixou ao menos oito pessoas feridas nesta terça-feira (4), em um episódio descrito pelo grupo islâmico Hamas como uma retaliação pela incursão do Exército de Israel.

Os dois ataques exemplificam como o conflito tem escalado na região e remetem aos períodos mais violentos entre israelenses e palestinos. Mais do que isso, apontam para o risco de uma nova fase sangrenta na Cisjordânia e dificultam o processo de paz entre as partes.

O conflito ganhou novos ares, após o governo de ultradireita de Israel autorizar a construção de novas moradias israelenses no território ocupado na Cisjordânia. A questão é que essa expansão nos assentamentos dificulta a resolução do conflito e é vista por muitos países como uma violação do direito internacional.

Afinal, estamos presenciando uma nova onda de conflitos entre os dois territórios e a que patamar pode chegar? Qual a influência dos extremistas israelenses e palestinos nas tensões? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor de relações internacionais da ESPM Gunther Rudzit.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi