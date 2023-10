O aumento do consumo e o efeito devastador das drogas K

Apreensões aumentaram quase dez vezes no último ano; crescimento do consumo preocupa autoridades das áreas de saúde e segurança

As chamadas "drogas K" já são uma realidade nas ruas do Brasil e desafiam a saúde e segurança pública. De acordo com dados do Ministério da Justiça, as apreensões de drogas K em São Paulo aumentaram quase dez vezes em 2023 em relação ao ano passado. No Estado, circulam variações da mesma substância psicoativa: a K2, K4 e K9. Conhecidas erroneamente como maconha sintética, a droga K é proveniente de laboratório, ou seja, não origina da planta cannabis sativa e tem um efeito 100 vezes mais potente do que a maconha comum.

Também chamadas de 'spice', as drogas K foram introduzidas inicialmente nos presídios, antes de se espalharem pelas ruas de São Paulo. Em setembro deste ano, um local conhecido como "casa bomba", sofreu a maior apreensão de drogas K do Brasil, onde foram recolhidos mais de 47 quilos de entorpecentes.

Por serem sintéticas, essas drogas conseguem ser altamente nocivas, principalmente pela ausência de fórmula definida. Entre os malefícios causados pela K estão a dependência, aumento da frequência cardíaca, paranoia, convulsões e agressividade. Além de São Paulo, outros Estados também entraram na lista de apreensões: Espírito Santos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.

Afinal, de que forma os governos estão enfrentando essa situação? O quão poderoso é o poder de disseminação das drogas K em relação a outros entorpecentes? E quais os efeitos no corpo humano? Para abordar estes temas, edição do 'Estadão Notícias' desta terça-feira, 31, Vitor Tardelli, pesquisador na área de dependência química do Departamento de Psiquiatria da Unifesp.

(Foto: Denarc/Polícia Civil de SP)

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Adrielle Farias e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi