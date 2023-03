O caso das joias milionárias e as implicações para o casal Bolsonaro

Na semana passada, o Estadão revelou que uma comitiva que representou o governo Bolsonaro no Oriente Médio, em 2021, tentou trazer, sem declarar, joias avaliadas em cerca de R$ 16 milhões. O conjunto de anel, colar, relógio e brincos de diamantes, foi um presente do governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Após a apreensão dos itens, ministros de Estado, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tentaram pressionar a Receita Federal para liberar os itens sem o pagamento dos impostos e da multa pela não declaração, o que daria cerca de R$ 12 milhões.

Sem sucesso nos pedidos, as joias estão, até hoje, retidas na Receita Federal. Michelle Bolsonaro se defendeu nas redes sociais dizendo que não sabia da existência desses itens. Jair Bolsonaro afirmou que está sendo acusado por causa de um presente que não pediu.

Afinal, o que pode acontecer com Michelle e Jair? Quais serão os próximos passos deste caso? No 'Estadão Notícias' desta segunda (06), vamos conversar com o repórter do Estadão, em Brasília, André Borges, um dos autores dessa apuração sobre as joias milionárias destinadas ao casal Bolsonaro.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi