O domínio de Arthur Lira sobre o governo e o Congresso

O clima no Congresso Nacional não está dos melhores após o embate que se criou entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por causa da ideia de retomar as comissões mistas, que envolvem as duas Casas, para dar celeridade às Medidas Provisórias (MPs) enviadas pelo Executivo.

Lira tem ameaçado paralisar as atividades no Parlamento, caso a sua vontade não seja feita. Já Pacheco diz que está respeitando o que diz a Constituição Federal. A questão é que o governo terá que mediar a guerra fria que se tornou a relação dos seus dois aliados no Congresso.

A verdade é que Arthur Lira conquistou um grande poder nestes últimos anos, e tem feito o governo se alinhar aos seus desejos em troca de governabilidade. Até por isso, Lula e seus ministros têm evitado enfrentar o presidente da Câmara por receio de que isso trave as pautas do governo no parlamento.

Afinal, qual o tamanho do poder de Arthur Lira? Como o crescimento do presidente da Câmara pode atrapalhar os planos do governo? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com o cientista político e coordenador do blog Legis -Ativo do Estadão, Humberto Dantas.

