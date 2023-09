O Fla-Flu em torno das delações premiadas

A homologação da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tem mexido com o mundo político pelo seu potencial destrutivo. O tenente-coronel era um dos homens mais próximos do ex-presidente e estava preso desde maio por envolvimento com a falsificação de carteiras de vacinação de sua família e do núcleo Bolsonaro.

Outra acusação é de que Mauro Cid e o pai, general Mauro Cesar Lourena Cid, são suspeitos de serem peças centrais no caso das joias. As investigações apontam que Bolsonaro seria o idealizador de um esquema internacional de venda desses objetos, que deveriam ser entregues ao acervo da presidência:

O que tem chamado a atenção é que aqueles que eram contra as delações premiadas na época da Lava Jato, que levou o atual presidente, Lula, para a prisão, hoje comemoram o acordo feito pelo tenente-coronel. Atual secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, foi às redes em janeiro de 2019 para dizer "prender para delatar tem um nome: tortura".

Já os bolsonaristas, que sempre foram grande defensores da Lava Jato, e criticaram a decisão recente do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, de anular as provas obtidas nos acordos de leniência, dizem que Mauro Cid sofreu pressão para delatar.

Afinal, a delação premiada só é boa quando seu grupo político não está envolvido? Os instrumentos usados para pressionar por uma delação premiada são ilegais? O STF tem promovido mais insegurança jurídica do que estabilidade nestes casos? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a advogada criminalista, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas para assuntos penitenciários da OAB/SP, Daniella Meggiolaro.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Lais Gottardo

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi