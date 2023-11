O futuro do conflito entre Israel e Hamas

Risco de uma escalada regional e a pressão por cessar fogo pressionam governo israelense

A guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas completou um mês nesta semana. O número de mortos nos ataques israelenses já passa de 10 mil. O governo e os militares israelenses continuam com a missão de eliminar a ameaça representada pelo grupo terrorista Hamas, após o atentado que matou 1.400 em Israel.

Atualmente, as Forças de Defesa de Israel, em incursão por terra, dividiram o território de Gaza em duas partes: o norte, ocupado pelos soldados, e a parte sul, para onde a maioria da população fugiu. As tropas israelenses estão realizando ataques a infraestrutura do grupo terrorista Hamas em túneis e também no solo.

Em todo o mundo, há sinais de preocupação crescente com os custos para a população palestina. As organizações humanitárias internacionais estão chamando a atenção para a escala assustadora do sofrimento dos civis.

Em meio a este cenário, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, participou de uma série de reuniões com chefes de países do Oriente Médio para evitar a escalada do conflito para outras nações. Uma possibilidade real por conta do envolvimento de grupos terroristas como o Hezbollah, com forte atuação no Líbano e no Irã.

Neste episódio conversamos sobre as incertezas para o futuro de Gaza e deste conflito com Roberto Goulart Menezes, Professor do Instituto de Relações Internacionais da UnB.

Continua após a publicidade

(Foto: Mohammed-Dahman/AP)

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi