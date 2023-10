O impacto político do consórcio entre governadores do Sul e Sudeste

O consórcio político que integra os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo foi oficialmente formado na semana passada. Chamado de Cosud, o grupo vai se reunir a cada 90 dias e discutir políticas em comum entre as regiões para pressionar as bancadas no Congresso Nacional.

A formalização do grupo demorou para ser concretizada depois da repercussão da fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao Estadão, quando comparou os Estados do Nordeste a vaquinhas que produzem pouco. Pouco depois, Zema pediu desculpas, disse que foi mal-interpretado e reforçou que a união desses Estados em um consórcio visa aumentar o protagonismo político do Sul-Sudeste em questões de infraestrutura, saúde e segurança.

Juntos, os sete Estados movimentam 70% da economia e concentram 56% da população do País, o que fortalece o impacto político gerado por essa articulação. Além disso, o Sul-Sudeste reúne 256 dos deputados federais, ou seja, metade da Câmara Federal.

Afinal, qual é o peso político do Cosud? Ele pode fomentar mais divisões no País? Os Estados do Sul e Sudeste são sub-representados na Câmara? A edição desta segunda-feira, 23, do 'Estadão Notícias', discute esses temas em uma entrevista com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva.

