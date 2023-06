O julgamento no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a julgar, nesta quinta-feira (22), uma ação proposta pelo PDT que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) e Braga Netto por abuso de poder político, ao convocar uma reunião com embaixadores para criticar o sistema eleitoral brasileiro.

Em julho do ano passado, representantes de diversos países foram chamados para um encontro, onde o ex-presidente divulgou uma série de fatos inverídicos sobre as urnas eletrônicas. Se condenado, Jair Bolsonaro não poderá concorrer a um cargo eletivo por 8 anos.

Para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, houve abuso de poder porque Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições. Já a defesa de Bolsonaro alegou ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral.

Afinal, com base nas provas apresentadas e na jurisprudência do TSE, Jair Bolsonaro poderá ser condenado e ficar inelegível por 8 anos? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rollo.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Katarina MoraesSonorização/Montagem: Moacir Biasi