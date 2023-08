O Morning Call | Mercado em 15 minutos destaca as quedas sucessivas da Bovespa logo após o corte nos juros e também por conta de fatores como os problemas na recuperação econômica da China que influenciam os papéis de commodities e a existência ainda de um movimento de retirada recursos da bolsa brasileira por estrangeiros. A apresentadora Michelle Trombelli e o professor Martin Iglesias, especialista líder de investimentos do Itaú comentam também o IPCA de julho e as perspectivas com a nova moeda digital do país.