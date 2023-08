O Morning Call | Mercado em 15 minutos destaca que a semana começa com um pouco mais de otimismo depois da bolsa brasileira ter registrado, finalmente, com a primeira alta de agosto na sexta passada, interrompendo uma sequência histórica de desvalorização de 13 pregões seguidos. O mercado está de olho na desaceleração da atividade econômica e do setor imobiliário, na China, e na elevação de taxas do Tesouro Americano, nos EUA.