O 'pacote verde' de Haddad e os desafios para sua implementação

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende lançar em maio o que está sendo chamado de "pacote verde". O programa vai incluir incentivos para o mercado de crédito de carbono, produção de painéis solares e ampliação da participação de produtos da floresta nas exportações.

Não é de hoje que o presidente Lula quer fazer do Brasil uma vitrine sustentável aos olhos do mundo. Aliás, essa foi uma promessa do petista à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ela cobrou e tem dito que a agenda ambiental deve ser tratada de forma transversal por toda a Esplanada.

A intenção é que o anúncio oficial seja feito no mês que vem porque o Brasil sediará um evento de conselho de fundos climáticos em junho, com previsão de discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o País quer mostrar ao mundo que está atuando em várias frentes sustentáveis.

Afinal, de que forma esse "pacote verde" pode impactar na nossa economia? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Natalie Unterstell, presidente do Instituto Talanoa.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi