O plano da direita para se fortalecer nas eleições municipais

A direita brasileira quer repetir o sucesso que teve nas eleições Legislativas e aumentar, de forma significativa, o número de prefeitos pelo País. O Partido Liberal (PL) planeja montar uma estratégia de viagens com Jair Bolsonaro pelo Brasil. Apesar dessas articulações apontarem para um reedição da polarização que ocorreu nas eleições presidenciais, existe uma resiliência de partidos e pré-candidatos sobre essa estratégia.

Em São Paulo, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), busca uma aliança com o PL para enfrentar Guilherme Boulos (PSOL), que deverá ter o apoio de Lula. No entanto, o deputado federal, Ricardo Salles, quer o posto de candidato da legenda na capital paulista. Mas, o ex-ministro é visto com bastante rejeição dentro do PL pelas polêmicas envolvendo o seu nome.

São Paulo virou um estado estratégico para os planos de crescimento do PL e da direita no Brasil. No comando de apenas uma cidade paulista com mais de 200 mil eleitores, Suzano, o partido de Bolsonaro planeja concentrar esforços e recursos financeiros para formar uma espécie de corredor de direita no Estado a partir dos municípios mais populosos.

Afinal, a direita vai conseguir repetir o sucesso que teve nas eleições Legislativas? A polarização PT X PL seguirá determinando a dinâmica da disputa? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a repórter de Política do Estadão, Adriana Ferraz.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi