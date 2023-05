O plano de incentivo do governo ao carro popular

O retorno do chamado carro popular ao mercado brasileiro entrou na agenda do governo. Para algumas montadoras e para os concessionários, o tema é visto com certa urgência em um momento de queda de vendas, fábricas suspendendo a produção e sindicatos de trabalhadores temendo demissões.

Fontes do mercado falam que o governo trabalha com preços na casa dos R$ 45 mil a R$ 50 mil para um carro pequeno, simples e sem alguns itens tecnológicos. Hoje, os dois modelos mais baratos à venda no País são o Fiat Mobi e o Renault Kwid, ambos por R$ 69 mil.

Na semana passada, em discurso em Brasília, Lula criticou o preço dos automóveis no País. "Qual pobre pode comprar carro popular por R$ 90 mil?", questionou. No seu segundo mandado, de 2007 a 2010, Lula reduziu impostos para carros e, com inflação e juros favoráveis, muitos brasileiros tiveram acesso ao primeiro carro zero pagando prestações ao longo de seis anos.

Afinal, é preciso criar estímulos específicos para a indústria automotiva? É mesmo papel do governo auxiliar as montadoras? Por que a indústria de transformação não decola no Brasil? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o pesquisador do FGV IBRE e chefe da pesquisa econômica da JBFO, Samuel Pessoa.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi