O preocupante aumento dos casos de estupro e dos golpes virtuais

O Brasil atingiu recorde de estupros dos últimos 11 anos, com 74.930 vítimas em 2022. Um alarmante aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, indica o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 20. A taxa é de 37 casos a cada 100 mil habitantes.

O levantamento do Fórum também apontou um preocupante pico de feminicídios no País, com 1.437 registros no ano passado. Além disso, casos de racismo dispararam 68%, totalizando 2.458 ocorrências no período.

Os casos de homotransfobia cresceram 54%, chegando a 488 registros. Já crimes virtuais de estelionato apresentaram um salto de 37,9% - ou seja, ao menos três brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto em 2022.

Por outro lado, o levantamento aponta um alívio nos crimes com mortes violentas, nível mais baixo desde o início do anuário em 2011. No ano passado, foram 47.508 vidas perdidas em ocorrências do tipo. O índice por 100 mil habitantes no Brasil caiu de 24 para 23,4, mas o País ainda concentra cerca de um quinto dos homicídios no mundo.

Com a chegada do Pix, e de outros meios eletrônicos de pagamento, os crimes virtuais de estelionato também aumentaram. Ao menos três brasileiros foram vítimas de golpe a cada minuto em 2022, ano em que o País apresentou aumento de 37,9% nesses casos.

No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre esses dados com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques.

