O projeto Michelle Bolsonaro

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tem uma carta na manga caso Jair Bolsonaro se torne inelegível para disputar a presidência em 2026. Trata-se da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, que assumiu a presidência do PL Mulher, vai fazer uma série de viagens pelo Brasil e, além disso, deve passar por treinamentos para a carreira partidária.

Michelle já teve um papel importante durante a campanha presidencial de Jair Bolsonaro, no ano passado. Com a baixa aprovação do ex-presidente entre as mulheres, a ex-primeira dama ficou encarregada de melhorar a imagem do marido.

Mas o nome de Michelle não é necessariamente uma unanimidade dentro da própria família. A relação dela com os filhos de Jair Bolsonaro não é das mais amistosas.

Afinal, Michelle pode ser um nome viável para 2026? A direita pode se unir em torno do nome da ex-primeira dama? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o repórter de 'Política' do Estadão, Pedro Venceslau, e com a doutora em Ciência Política pela USP e pesquisadora do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), Camila Rocha.

(Foto: Wilton Junior/Estadão)