O que é o hidrogênio verde e seu potencial no Brasil

A União Europeia anunciou, nesta semana, que vai investir cerca de R$ 10 bilhões no Brasil para a produção do hidrogênio verde. Chamado de "combustível do futuro", o produto passou a ser requisitado pelo continente para zerar o consumo de combustíveis fósseis até 2050.

Pelas suas dimensões, e seu clima favorável, o Brasil é visto como uma potência na produção do hidrogênio verde. Para se obter o produto é necessário uma grande quantidade de energia, e o País pode oferecer essa energia de forma limpa, através dos parques eólicos, solares e hidrelétricas.

Por ser bastante flexível, o hidrogênio verde pode ser armazenado e transportado de diversas formas. Essa tecnologia pode acelerar a transição energética em setores que têm mais dificuldades para aderir à eletrificação, como aviação, transporte de carga, siderurgia e mineração.

Afinal, o Brasil tem capacidade de se tornar um grande produtor de hidrogênio verde? O que isso pode significar para a economia interna do País? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e coordenador de projetos no Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, Thiago Lopes.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.