O que é o novo ensino médio e por que querem revogá-lo

O ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou nesta terça (04) que vai suspender o cronograma de implementação do novo ensino médio no País. A reforma foi aprovada durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB),em 2017. O novo modelo prevê aumento gradual no número de horas cursadas no ensino médio.

Além disso, essa reforma estabelece que os estudantes façam uma formação básica e depois optem por um "itinerário formativo", que deve ser relacionado a uma das cinco áreas seguintes: Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e formação profissional.

Profissionais da área da educação e entidades estudantis vinham pressionando o governo pela revogação do novo ensino médio, com o argumento que o modelo vai intensificar as desigualdades educacionais. No entanto, os Estados estão reticentes em rever a implementação da reforma.

Afinal, o novo ensino médio precisa ser revogado, ou dá para alterar o que foi proposto? O que ele vai significar para os estudantes brasileiros? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo.

Apresentação: Emanuel Bomfim

