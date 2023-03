O que esperar da visita de Lula à China?

Nesta sexta-feira (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai para sua primeira visita oficial à China e com vários desafios pela frente. O primeiro deles é ampliar as oportunidades de negócios com seu maior parceiro comercial. Desde 2009, a relação econômica entre os dois países têm proporcionado ganhos para as duas economias.

Um grupo de mais de 240 empresários deve acompanhar a viagem de Lula à China. Somente o Ministério da Agricultura vai levar mais de 100 integrantes do agronegócio. O governo brasileiro já informou que não vai custear as despesas deste grupo.

Mas assuntos espinhosos também farão parte do encontro entre o presidente brasileiro e o líder chinês, Xi Jinping. Mesmo mantendo uma posição de neutralidade na guerra entre Rússia e Ucrânia, Lula quer que a China use a sua influência sobre os russos para tentar uma solução diplomática para o conflito.

Afinal, o que essa viagem para a China pode trazer de benefícios para o Brasil? Lula conseguirá resolver as cascas de ferida com seu principal parceiro comercial? No Estadão Notícias de hoje, vamos conversar sobre o assunto com Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China.

Apresentação: Emanuel Bomfim

