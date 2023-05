O que explica a enxurrada de CPIs e como afetam o governo

Com apenas seis meses de governo, Lula precisa encarar uma realidade inédita na sua trajetória política como presidente: uma verdadeira enxurrada de CPIs. O Congresso Nacional instalou três Comissões Parlamentares de Inquérito e tem outras três para serem instaladas.

Há um consenso que o número alto de CPIs pode atrapalhar a implementação de pautas de interesse do Palácio do Planalto, entre elas, o novo arcabouço fiscal. No caso da comissão que vai investigar as apostas online, pode interferir na tentativa do governo de regulamentar esses sites.

Além disso, as comissões devem aumentar o clima de radicalização política no País, o que não é interessante para Lula, neste momento. O que explica essa quantidade de CPIs no começo do governo? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva.

