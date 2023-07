O que explica a melhora econômica no Brasil?

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva tem tido boas notícias em vários segmentos da nossa economia. Os números que coincidem com estes seis primeiros meses de gestão vem surpreendendo até os analistas mais conservadores, que apostavam em uma melhora a partir de 2024.

O IPCA, que é a inflação oficial do País, vem caindo mês a mês, a ponto do Banco Central (BC) já admitir uma redução na taxa básica de juros, a Selic, a partir de agosto. Mesmo assim, o BC prevê que a inflação deve fechar o ano em 5,1%, acima do centro da meta de 3,25%.

Assim como a inflação, o crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano também surpreendeu os analistas. Puxado pelo agronegócio, a taxa de crescimento ficou em 1,9%, e a previsão no acumulado do ano passou de 1% para 2,2%, segundo o Banco Central.

Soma-se a isso, a queda do dólar, que hoje está abaixo dos R$ 5, o aumento expressivo das exportações, frente às importações, o que gerou uma balança comercial positiva de mais de US$ 30 bilhões para o país.

Afinal, a melhora econômica é uma questão de conjuntura de fatores ou tem o dedo do governo? Essa onda positiva vai continuar pelos próximos meses? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar com Mauro Rochlin, coordenador do MBA de Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da FGV.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi