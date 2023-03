O que explica o fracasso histórico no combate ao PCC?

Na semana passada, os noticiários foram tomados pela operação da Polícia Federal que prendeu membros de uma facção criminosa que planejavam assassinar, extorquir e sequestrar agentes públicos, como políticos e promotores de Justiça. Entre eles, o senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro.

Foram encontrados com os detidos planilhas de custos e armamentos que seriam usados nessas ações. O plano seria colocado em prática no segundo turno das eleições presidenciais do ano passado, e seria executado por Janeferson Aparecido Mariano, apontado pela Polícia Federal como cabeça do núcleo do PCC.

A investigação mostrou a organização e a capilaridade da facção criminosa, que nasceu em 1993, e ao longo dos anos, tem espalhado terror pelo Brasil e no exterior. Estima-se que o grupo tenha mais de 20 mil afiliados e uma receita que ultrapassa R$1 bilhão.

Afinal, por que os governos não conseguem combater essas facções criminosas? Qual é o poder que elas têm hoje na vida pública? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos falar sobre o crescimento e a organização do PCC com o jornalista Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Manso é autor dos livros: A República das Milícias, Dos Esquadrões da Morte a Era Bolsonaro (2020) e A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil (2018), ambos lançados pela editora Todavia.

