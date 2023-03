O retorno de Jair Bolsonaro e o mistério sobre seu futuro político

A volta de Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil traz mais dúvidas do que respostas sobre o futuro do ex-presidente na política do País. Enquanto existe a sombra da inelegibilidade, seu partido espera que Bolsonaro seja uma liderança da direita, já pensando nas eleições municipais de 2024.

O ex-presidente deve assumir o cargo de presidente de honra do PL. A sigla, inclusive, já encomendou uma pesquisa para ajustar o discurso de Bolsonaro nas viagens pelo Brasil. Valdemar Costa Neto, presidente do (PL) acredita que Bolsonaro será determinante no sucesso eleitoral do partido não apenas nas capitais, mas também nas cidades menores.

No entanto, Jair Bolsonaro também terá que lidar com inquéritos na Justiça sobre atitudes que foram tomadas enquanto ainda era presidente. Um dos exemplos, são os casos das joias entregues por governos estrangeiros, que entraram ilegalmente no Brasil, e foram reveladas por reportagens do Estadão.

Afinal, o que representa a volta de Bolsonaro ao Brasil? O ex-presidente vai conseguir liderar a direita brasileira? No Estadão Notícias de hoje, vamos falar sobre esse retorno de Bolsonaro com o cientista político Miguel Lago, diretor do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS). Miguel também leciona em Harvard (EUA).

