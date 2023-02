O revanchismo de Lula, a gastança de Bolsonaro

De volta ao podcast, 'Poder em Pauta' discute o que foi notícia ao longo da semana a partir da análise dos nossos repórteres em Brasília e São Paulo

A semana pré-carnaval foi intensa na política brasileira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu entrevista ao programa 'Roda Viva' em meio a críticas e pressão do governo federal e do presidente Lula. Apesar do tom pacífico e de se mostrar aberto ao diálogo, o economista defendeu as decisões técnicas do Copom sobre a taxa Selic.

No campo político, a semana também foi agitada pelo aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores. A festa contou com a presença de Lula, Dilma e figuras históricas - e controversas - do partido, tais como José Dirceu. Nos discursos, além de muito ressentimento, houve críticas veladas ao ex-mandatário, Jair Bolsonaro.

No Congresso Nacional, o PT se organiza para fazer uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para proibir a participação de militares da ativa em cargos públicos e acabar com operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), utilizadas como argumento por apoiadores de Bolsonaro a ações golpistas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu em um culto na Flórida voltar ao Brasil nas próximas semanas, pois sua "missão" não havia terminado. Entretanto, seus gastos no exterior só aumentam. Segundo dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, a viagem já custou 950 mil dos cofres públicos.

Continua após a publicidade

Esses são alguns dos temas que guiam o primeiro 'Poder em Pauta' do ano! O 'Estadão Notícias' recebe os repórteres de 'Política' Pedro Venceslau, de São Paulo, e Felipe Frazão, de Brasília.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi