O terremoto na Turquia e na Síria: relatos e como a ciência explica o fenômeno

Na madrugada desta segunda-feira, 6, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu regiões da Turquia e da Síria, deixando um rastro de devastação e milhares de mortos e feridos.

O tremor durou cerca de um minuto e chegou a ser sentido também em partes do Chipre e do Líbano. O epicentro foi registrado próximo à cidade turca de Gaziantepe, que tem cerca de dois milhões de habitantes e fica próxima à fronteira com a Síria.

A região é bastante propensa a atividade sísmica, mas o evento desta segunda-feira é o mais letal e destruidor em décadas. Segundo registros, o epicentro foi a uma profundidade de cerca de 18km, o que é considerado muito próximo à superfície.

No episódio de hoje (07) do 'Estadão Notícias', ouvimos relatos de Rafaela Lopes, brasileira que vive em uma região turca atingida pelo terremoto. E investigamos a ciência por trás da tragédia com o coordenador do laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Aderson Nascimento.

Apresentação: Emanuel Bomfim.Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte.Sonorização/Montagem: Moacir Biasi.

