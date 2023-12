Os 50 anos da Embrapa e como ela atua na valorização da biodiversidade

Neste ano, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) completou 50 anos. A estatal tem a missão de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira.

A empresa foi criada no contexto dos grandes projetos de construção civil, autonomia energética e alimentar executados pelo governo brasileiro. O desenvolvimento da agricultura era vital para atender a demanda crescente por alimentos, dado o acelerado crescimento populacional. Além disso, o País almejava expandir a exportação de grãos, já que até então a produção de commodities agrícolas era limitada a café, açúcar, cacau e algodão.

A agropecuária brasileira expandiu desde então e a Embrapa exerceu protagonismo no incremento biotecnológico, no mapeamento genético de culturas econômicas, na conquista de novos mercados, nos recordes de safras de grãos e na incorporação do cerrado à agricultura moderna do país.

Em 2022, a Embrapa apresentou um balanço social impressionante: o lucro social de R$ 125 bilhões, gerados a partir do impacto econômico no setor agropecuário de 172 novas tecnologias. Entre os avanços neste último ano está o impacto econômico da chamada "Fixação Biológica do Nitrogênio" na cultura da soja, tecnologia desenvolvida pela Embrapa responsável por uma economia de R$ 72 bilhões em fertilizantes nitrogenados.

Além de buscar a melhoria de eficiência na produção agrícola, a Embrapa vem investindo, nos últimos cinco anos, na valorização de produtos da biodiversidade brasileira para alimentação. Isso faz parte de uma unidade dentro da estatal batizada de "Alimentos e Territórios".

Para conhecer um pouco mais deste novo front de atuação da Embrapa, bem como sua importância para o Brasil nestes 50 anos, nós entrevistamos hoje o engenheiro agrônomo Ricardo Elesbão Alves, formado em gastronomia, especialista em história da alimentação e patrimônio cultural, e chefe de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Embrapa Alimentos e Territórios.

