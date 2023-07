Os crescentes casos de xenofobia contra brasileiros em Portugal

Dados do governo de Portugal mostram que o número de brasileiros morando no país nunca foi tão grande. Hoje, são cerca de 240 mil os que conseguiram o visto de residência ou de estudante. De acordo com a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do país, só no ano letivo 2022-2023, são quase 19 mil estudantes brasileiros.

Mas o aumento da presença brasileira em Portugal acabou despertando uma onda crescente de xenofobia por parte de alguns grupos portugueses. Dados mais recentes da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial de Portugal, indicam que as acusações de xenofobia contra brasileiros que vivem no país aumentaram 13,5%, em 2021.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, também cobrou ações enérgicas do governo português para que puna os crimes de ódio e intolerância contra cidadãos brasileiros que vivem, trabalham, estudam e investem em Portugal. Em um encontro com o ministro da Administração Interna de Portugal, José Luís Carneiro, em Lisboa, eles assinaram uma série de acordos na área de segurança para o combate à xenofobia.

Afinal, o que explica esse aumento de ataques contra brasileiros? O quanto isso pode atrapalhar a relação diplomática entre os países? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o repórter de Internacional do Estadão, Felipe Frazão, além de depoimentos exclusivos ao podcast de brasileiros que vivem no país - e que passaram por episódios de discriminação.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Ferreira

Continua após a publicidade

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi