Os custos políticos para Lula na crise com ministro dos cavalos

A busca pela governabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm trazido algumas dores de cabeça para o governo. Para ter apoio no Congresso, Lula concedeu ministérios aos partidos que se aliaram a ele. A indicação do União Brasil, Juscelino Filho, à frente do Ministério das Comunicações, vem sendo alvo de denúncias de irregularidades descobertas pelo Estadão.

Ainda quando era deputado federal, o titular da pasta destinou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA). Juscelino Filho também apresentou dados falsos à Justiça Eleitoral para justificar gastos de 385 mil reais com voos de helicóptero.

Agora, já como integrante do governo, o titular da pasta usou um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), e recebeu diárias pagas pela União para participar de leilões de cavalos de raça que chegam a valer mais de 1 milhão de reais. Esses eventos não têm a ver com o governo e foram agendas particulares do ministro, que é apaixonado por cavalos.

Não se sabe ao certo qual será a resposta de Lula a estas novas denúncias contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Como deve ficar a governabilidade e o apoio do União Brasil caso o ministro seja afastado? Sobre este assunto o 'Estadão Notícias' desta quarta-feira (1º) conversa com o cientista político da FGV e colunista do Estadão, Carlos Pereira.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Continua após a publicidade

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi