Os desafios de Biden para reeleição nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sua candidatura à reeleição pelo Partido Democrata no pleito presidencial de 2024 em um vídeo postado online na manhã de terça-feira, 25, instando os eleitores a deixá-lo "terminar este trabalho" e revivendo a possibilidade de um novo duelo com o ex-presidente Donald Trump.

Aos 80 anos, Biden é o presidente mais velho da história americana, e as pesquisas sugerem que a maioria dos democratas está preocupada em reeleger um comandante que completaria 86 anos no final de seu segundo mandato. Atualmente, segundo pesquisa do instituto de opinião Gallup, o atual presidente tem 40% de aprovação.

No vídeo de três minutos e quatro segundos, Biden diz que passou seus primeiros anos no cargo lutando pela democracia e pela liberdade. E adverte que "extremistas em todo o país ameaçam essas liberdades". Ao começar a intensificar sua campanha, ele espera demonstrar que a escolha dos eleitores é entre um presidente competente e um retorno ao caos que Trump abraçou.

Afinal, quais os desafios de Joe Biden para uma eventual reeleição? Em que cenário de disputa contra um republicano, qual deles Biden tem mais chances de vencer? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o especialista em relações internacionais, e professor da Universidade de Denver, nos Estados Unidos, Rafael Ioris.

Apresentação: Gustavo Lopes

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi