Os efeitos da guerra entre Israel e Hamas sobre a economia

Entrada de outros atores no conflito podem impactar preço do petróleo

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas vem causando não só impactos humanitários, mas também apresenta riscos para a economia global. Há 17 dias, tropas israelenses controlam a região da Faixa de Gaza, mas ainda sem ter iniciado a prometida incursão terrestre. No último dia 07, o Hamas invadiu Israel e cometeu uma série de atentados terroristas, dando início à guerra recente na região.

O cenário de incerteza sobre a escalada da guerra coloca os agentes econômicos em estado de alerta. A principal preocupação é com o preço do barril de petróleo, especialmente se o conflito tiver a participação de outros atores regionais, como o Irã. Uma alta da commodity pode ter amplo impacto inflacionário, inclusive no Brasil.

Segundo projeções da Bloomberg Economics, uma eventual entrada iraniana na guerra contra Israel resultaria em uma queda de 1% no crescimento global, potencialmente levando a uma recessão mundial.

O conflito também interferiu no cotidiano do mercado financeiro. As ações de empresas israelenses cotadas em Nova York e Tel Aviv vêm sofrendo quedas constantes devido às incertezas da situação.

Afinal, os efeitos econômicos da guerra podem se agravar? Há risco de desabastecimento de petróleo? E como o conflito atinge diretamente a economia brasileira?

Continua após a publicidade

Para entender mais sobre essas questões, o 'Estadão Notícias' desta quinta-feira, 26, conversa José Julio Senna, Chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV IBRE e ex-diretor do Banco Central (BC).

(Foto: Mohammed-Dahman/AP)

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.

Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Jefferson Perleberg, Adrielle Farias, Gabriela Forte e Iraci Falavina

Sonorização/Montagem: Moacir Biasi