Os preferidos de Lula para ocupar mais uma cadeira no STF

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, vai se aposentar no final do mês e, com isso, mais uma cadeira vai vagar para que Lula indique um novo integrante da Corte. O desejo de aliados, e da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, de ser uma mulher, não deve se confirmar.

Na casa de apostas do governo, a disputa está hoje entre dois homens: o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

A escolha deve ser influenciada pela decepção que Cristiano Zanin, indicado a menos de um mês para o STF, vem causando no campo progressista. Neste curto período como ministro, o magistrado votou contra a descriminalização da maconha para uso pessoal e contra a equiparação de atos de homofobia e transfobia ao crime de injúria racial.

Mas há um outro nome que corre por fora, o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Porém, Lula só o conheceu no ano passado e não tem proximidade com ele. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já foi descartado por Lula sob o argumento de que precisa do ministro da Justiça onde ele está.

Afinal, a decepção com Zanin vai influenciar essa escolha? Lula repete Bolsonaro ao querer um ministro para "tomar tubaína"? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral.

