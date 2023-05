Os tropeços do governo Lula com o agro

Nesta semana, o governo Lula anunciou uma linha de crédito no valor de R$ 2 bilhões, via BNDES, para o setor da agricultura. A medida vem carregada de intenções políticas, já que a relação com o agro sofreu importantes avarias neste início da gestão petista.

Recentemente, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi "desconvidado", da maior feira de negócios do agro no Brasil, a Agrishow. O motivo foi a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi convidado pelo governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos) para o evento.

Diante do fato, o governo federal cancelou o patrocínio do Banco do Brasil na Agrishow, como forma de demonstrar sua insatisfação com o ocorrido. Como era de se esperar, a feira foi usada pelo ex-presidente para criticar a gestão petista, principalmente em relação ao setor.

Soma-se a isso, as invasões de terras produtivas promovidas pelo Movimento dos Sem-Terras (MST), e que tem gerado desconforto entre ruralistas. Por causa dessas ações do grupo, a bancada do setor no Congresso Nacional quer implantar uma CPI para apurar essas ações.

Afinal, o quanto a polarização política atrapalha o desenvolvimento do agro? Como o setor tem evoluído ao longo dos anos e porque é importante o governo estreitar relações? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o economista da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros.

