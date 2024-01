Otan convoca soldados: há risco de uma 3ª guerra mundial?

Na semana passada, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança do país, disse que Moscou consideraria qualquer ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia como uma declaração de guerra.

A Rússia também tem feito reiteradas ameaças aos países membros da Otan, após a Finlândia, que tem uma fronteira de mais de 1.300 quilômetros de extensão com o país, decidir ingressar n o grupo.

A convocação recorde da Otan ocorre também em um momento em que a Rússia intensificou ataques aéreos a grandes cidades na Ucrânia. Na sexta-feira passada, o presidente do comitê militar da Otan, o almirante holandês Rob Bauer, confirmou que a aliança está se preparando para uma guerra com a Rússia.

Afinal, essa convocação histórica da Otan, pode ser entendida como uma provocação à Rússia? Os russos podem fazer alguma retaliação ao exercício? Estamos à beira de uma terceira guerra mundial? No 'Estadão Notícias' de hoje, vamos conversar sobre o assunto com o professor visitante da universidade de relações exteriores da China, Marcus Vinícius De Freitas.