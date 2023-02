Óvnis abatidos pelos EUA: sinais de uma 'nova Guerra Fria'?

Derrubada de balão chinês gerou crise diplomática entre EUA e país asiático e remonta a período em que norte-americanos disputavam liderança global com bloco soviético

Ao menos três objetos voadores não identificados (OVNIs) sobrevoaram os céus da América do Norte nos últimos dias. Os objetos foram vistos nos estados americanos do Alasca e do Michigan, e também no Canadá. Após constatada a ausência de tripulantes, caças americanos os derrubaram com mísseis. Agências de inteligência dos Estados Unidos ainda estão tentando entender o que eram esses objetos e a quem pertenciam.

Uma das hipóteses é que os objetos sejam balões de espionagem chinês, como o abatido na primeira semana de fevereiro, apesar de aparência distinta e tamanho inferior.

Todos os objetos foram recolhidos e estão em análise pelo governo norte-americano. A China afirmou que o primeiro balão abatido em fevereiro se tratava de um equipamento meteorológico de uma empresa privada que saiu do controle e se perdeu no espaço aéreo.

Com muitas perguntas e poucas respostas, o caso gerou especulação e hipóteses envolvendo extraterrestres. Entretanto, a Casa Branca descarta a possibilidade de atividade alienígena.

Para falar um pouco sobre o cenário de possível espionagem entre China e EUA e sobre as principais hipóteses sobre o fenômeno, convidamos o repórter especial do Estadão, especialista em defesa, Roberto Godoy.

Apresentação: Emanuel BomfimProdução/Edição: Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela ForteSonorização/Montagem: Moacir Biasi