Plano Diretor e como ele pode mudar a maior cidade do País

A Câmara Municipal de São Paulo adiou a votação final do projeto de revisão do Plano Diretor, remarcada agora para a segunda-feira, 26. O adiamento ocorre em meio à pressão de organizações da sociedade civil e de vereadores por mais tempo para editar o texto final com as novas regras.

Novas alterações já estão confirmadas, como a redução da ampliação dos eixos de verticalização para até 700 metros de trem e metrô e o fim da criação de zonas de concessão, dentre outras.

O Plano Diretor é a mais importante lei urbanística municipal, com uma série de regras e incentivos construtivos hoje evidentes na cidade, como a concentração da verticalização no entorno de metrô, trem e corredor de ônibus. A revisão foi aprovada em primeira discussão em 31 de maio e, se novamente obter maioria na Câmara, será depois encaminhada para promulgação pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Afinal, qual a avaliação sobre esse Plano Diretor? Ele é bom ou ruim para a cidade de São Paulo? Sobre o assunto, vamos conversar no 'Estadão Notícias', com a arquiteta, urbanista, e professora da USP, Raquel Rolnik, e com o integrante da direção do Movimento Defenda São Paulo, Sérgio Reze.

O 'Estadão Notícias' está disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google podcasts, ou no agregador de podcasts de sua preferência.Apresentação: Emanuel Bomfim

Produção/Edição: Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Katarina MoraesSonorização/Montagem: Moacir Biasi