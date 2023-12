Podcast: Dos postos aos aeroportos, Vibra participa do dia a dia dos brasileiros

As vendas de combustíveis por distribuidoras no Brasil cresceram 2,5% em 2022 comparado a 2021. Ainda que enfrente desafios, principalmente no que diz respeito a preços e volatilidade do mercado internacional, a perspectiva no início de 2023 era de que a demanda continuaria aumentando e assim também deverá permanecer em 2024. A tendência de crescimento é impulsionada pelo agronegócio e pela mobilidade.

Maior distribuidora de combustíveis do Brasil e da América Latina, a Vibra tem mais de 8 mil postos de gasolina em todo o País. No podcast, Vanessa Gordilho, vice-presidente de Produtos, Negócios e Marketing da Vibra, fala sobre a atuação da empresa no País e sobre as tendências desse mercado.