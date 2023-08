Vodcast com participação do psiquiatra Daniel Martins de Barros explica como cada indivíduo pode adotar esse conjunto de ações que geram saúde, previnem doenças e ajudam a lidar com aquelas que já existem

Em um mundo tão corrido e tecnológico, falar sobre autocuidado nos faz refletir sobre como conduzimos a nossa própria vida, os nossos hábitos e as nossas escolhas. Cuidar da rotina, fazer exercícios, estar em dia com os exames médicos, olhar para a aparência ... Será que é disso que se trata?