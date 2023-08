Um bate-papo sobre o mercado financeiro para quem quer começar a investir e para quem já investe. No episódio desta semana, a análise do corte de meio ponto percentual dos juros que não animou muito o mercado financeiro.

O programa, que será publicado em podcast todas as segundas (no feed do 'Estadão Notícias), é apresentado pela jornalista Michelle Trombelli e conta com as análises de Martin Iglesias, professor e especialista líder em Investimentos e Alocação de Ativos do Itaú Personnalité.