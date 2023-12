Podcast 'No Ritmo da Vida': #20 Governo Michel Temer

Como é tornar-se presidente com o Brasil sob crise econômica e, em dois anos, revertê-la? Antônio Penteado Mendonça fala sobre este e outros assuntos com Michel Temer, ex-presidente do Brasil, advogado e professor.

"Quando era vice-presidente, estabelecemos uma série de premissas a serem aplicadas no Governo Dilma Rousseff. Ao assumir, isso serviu como uma espécie de projeto de governo. Fomos capazes de realizar diversas reformas no país", lembra Temer. Entre elas, o teto de gastos e as reformas trabalhista e do Ensino Médio. "Ouvi de um dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social que aproveitasse minha impopularidade para fazer o que o Brasil precisava", conta.

Sobre o atual cenário político e social polarizado, Michel Temer afirma que "é inconstitucional": "A constituição brasileira determina a ideia da paz e o texto vem do povo. Significa que não vai haver debate de ideias? Não, pois o Brasil é um estado democrático de direito e a democracia envolve a controvérsia. O que acontece hoje é radicalização", diz. Para o próximo ano, o ex-presidente projeta que esta dinâmica se esgotará e os eleitores buscarão o equilíbrio no momento de votar por seus governantes.